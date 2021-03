Barbara D’Urso non è in competizione con Mara Venier. “E’ lei la regina - sottolinea in un post sul social - ci telefoniamo spesso e ci facciamo pazze risate”.

Dal 4 aprile Domenica Live si allunga di nuovo, torna al format originale: inizierà su Canale 5 subito dopo pranzo e terminerà alle 18,45, il programma tornerà così a sfidare Domenica In, come in passato. Nessuna acredine, però, tra Barbara e Mara. La D’Urso ci tiene a precisarlo. Condivide con i fan uno scatto che la immortala con la conduttrice 70enne a cui si sente molto legata e scrive parole bellissime per la bionda.

“Io e Mara. E’ stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene… Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono”, confida la presentatrice 63enne.

La foto è stata subito condivisa dalla Venier su Instagram, anche nelle storie, gesto apprezzato dai fan delle due, felici del legame che unisce Carmelita all’amica, nonostante la tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/3/2021.