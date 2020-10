Barbara D'Urso: 'Non conviverò mai con un uomo'. Ecco perché

Barbara D’Urso rivela “Non conviverò mai con un uomo”. La conduttrice si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni e svela il motivo per cui in questo momento della sua vita non dividerebbe la casa con un compagno. Ecco perché.

Nella sua vita Carmelita metterebbe “un uomo che mi ami a distanza”. Ma non ci andrebbe a vivere insieme. “Eviterei come la peste la convivenza. Secondo me stare lontani è il segreto di un’unione felice”, sottolinea.

Al principe azzurro Barbara D’Urso non rinuncia, anche se non l’ha ancora scovato. Conquistarla del resto non è così complicato a sentir lei. La ricetta è semplice: “Primo: essere sinceri. Secondo: essere generosi. Terzo: essere simpatici”.

Quando le si domanda cosa l’attragga in un uomo, la presentatrice risponde: “Deve essere un gran fico. Mi attrae subito la bellezza fisica, poi un uomo deve essere intrigante, veloce di testa, deve applicarsi per farmi ridere”. C’è invece una cosa assolutamente respingente per lei: “La tirchieria, per carità…”. Se l’uomo in questione pecca di presunzione, non c’è problema: “Quella gliela smonti in tre minuti!”.

Il sogno di Barbara è trovare un compagno bravo tra i fornelli: “Per cucinare ci vuole tempo e io ne ho poco. Sogno un uomo che cucini per me “.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2020.