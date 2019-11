Sulla fine della relazione tra Paola Caruso e Moreno Merlo è intervenuta anche Barbara D’Urso. La conduttrice ha spiegato che la showgirl le ha rivelato alcune delle cose che avrebbe subito dall’ex tentatore di Temptation Island e che, se questi episodi corrispondessero a realtà, sarebbero “gravissimi”.

Durante l’ultima puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ dopo aver mandato un servizio sulla vicenda, la 62enne ha detto: “A me dispiace molto per Paola. Come sapete noi la seguiamo da quando è rimasta incinta di Michelino e il padre del bambino non ha voluto riconoscere il piccolino. Lei a me ha raccontato alcuni di questi episodi, che se fossero veri sarebbero veramente gravi. Ha deciso domenica di essere a ‘Domenica Live’ e racconterà del tutto la sua verità”.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare la notizia che Merlo avrebbe tradito la Caruso con l’ex gieffina Veronica Graf. Paola non ha smentito, ma ha fatto sapere che la fine del suo rapporto con Moreno non è comunque dovuto a questo. “Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a tronare, non lui come è stato scritto. Voglio sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio. Non si trattava di una storia qualsiasi, per me è stato un legame importante. Non so se mentre stava con me si sentisse anche con lei. Ma non è per lei che è finito il nostro rapporto”, ha detto in un video mandato in onda qualche giorno fa proprio dalla D’Urso.

“Quello che mi ha fatto è inqualificabile, non me l’ha fatto mai nessuno. E’ una persona orrenda”, ha aggiunto Paola. Ovviamente la curiosità di sapere cosa le avrebbe fatto Merlo è ora alle stelle e potrà forse essere soddisfatta tra qualche giorno proprio nel contenitore domenicale di Canale5.

