Barbara D’Urso non ha alcuna intenzione di andare a in pensione. La conduttrice a 62 anni è ancora uno dei volti televisivi più popolari del Paese e non vede un futuro lontano dalle telecamere, anzi. Il suo progetto è quello di continuare a presentare trasmissioni ancora per diversi decenni. Lo ha spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’. “Il futuro me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici”, ha detto.

Nella chiacchierata con il magazine rosa Barbara ha poi detto di non sentire alcuna rivalità con le colleghe del piccolo schermo. “Se mi sento più invidiata o stimata dalle colleghe? Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui. Chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa”, ha fatto sapere.

Negli ultimi anni la D’Urso si era allontanata da Alfonso Signorini, che invece per lungo tempo era stato suo amico. Nella seconda metà del 2019 però i due si sono riappacificati. Lo ha raccontato qualche tempo fa proprio il presentatore del ‘Grande Fratello Vip’. “Dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Non abbiamo parlato di lavoro, ma di noi. Perché tutti e due ne sentivamo il bisogno”, ha detto Alfonso.

Scritto da: la Redazione il 22/1/2020.