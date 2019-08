Ci siamo, ancora pochi giorni e molti dei programmi che ci hanno accompagnato durante l’ultima stagione tv torneranno in onda. Sta già scaldando i motori Barbara D’Urso, la conduttrice più stakanovista del piccolo schermo italiano. La 62enne è pronta a riprendere in mano ben tre trasmissioni, come ha fatto la scorsa primavera. Ecco le date in cui riprenderanno le dirette di Pomeriggio Cinque, arrivato alle 12esima edizione, Domenica Live e Non è la D’Urso.

Si parte ovviamente con lo show quotidiano, Pomeriggio Cinque, che sarà di nuovo in onda da lunedì 9 settembre. La domenica successiva, il 15, ripartirà anche il contenitore domenicale di Canale5, sempre saldamente in mano a “Barbarella”. La sera stessa Carmelita sarà anche in diretta con Live – Non è la D’Urso, confermatissimo dopo gli ascolti record della prima edizione, dovuti soprattutto al caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Bissare lo share della prima edizione non sarà facile, senza Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ma la D’Urso una ne fa e cento ne pensa.

Nel frattempo per quest’anno le vacanze estive sono ormai volte al termine. Barbara ha chiuso la sua villa in provincia di Viterbo, dove si è divertita insieme a tantissimi amici. Mai come quest’anno ha fatto festa con un nutrito gruppo di “fedelissimi”. A partire da Filippo Nardi, ex gieffino e nobile italo-inglese, Giovanni Ciacci e Alessandro Di Sarno, a cui nelle ultime settimane si sono aggiunte anche Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia.

