Barbara D'Urso, rara foto con i due figli e l'ex Mauro Berardi: guarda

Barbara D’Urso svela un pezzetto del suo passato e pubblica una rara foto con i due figli e l’ex compagno Mauro Berardi. L’attrice e conduttrice tv è stata legata al produttore cinematografico per ben 15 anni, dal 1982 al 1993. Da lui ha avuto i suoi splendidi ragazzi: Giammauro, nato nel 1986, ed Emanuele, venuto al mondo nel 1988.

“Felicità. Gli amori della mia vita”, scrive Barbara D’Urso a commento dello scatto condiviso con i fan sul suo profilo Instagram. Non ha mai nascosto di aver conservato un ottimo rapporto con Berardi, oltre che per il sentimento che li lega, anche per amore dei due figli, il maggiore oggi medico e il minore fotografo affermato.

Lo scorso 7 maggio Carmelita, per i suoi 63 anni, aveva condiviso su Twitter una foto in cui era sorridente e felice insieme a Mauro e Massimo Troisi, lanciato dal produttore romano. “Mauro compie gli anni il 7 maggio io il 7 maggio e qui era il 7 maggio 1982. Massimo Troisi ci prendeva in giro e unendoci le mani diceva: ‘Adesso vi dovete sposare’. Non ci siamo mai sposati ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli. Buon Compleanno Mauro e a me!”, aveva cinguettato. Sempre via social, ma anche in molte interviste, non ha mai esitato a descrivere Berardi come “l’uomo che più ho amato nella mia vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2021.