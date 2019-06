Barbara D'Urso, 62 anni, finalmente si può rilassare, la sua agenda non è più fitta di impegni, e nel fine settimana si è concessa una serata mondana nella Capitale in occasione di Roma Fashion Week. La conduttrice, infatti, mercoledì 19 giugno ha salutato il pubblico con l'ultima puntata di "Live - Non è la D'Urso". Le ferie per lei sono iniziate prima del previsto. Pubblitalia le aveva chiesto altre due puntate ma Barbara ha preferito dire di no.

E' stato un anno impegnativo per Barbara D'Urso che ha condotto in contemporanea ben 4 trasmissioni: "Domenica Live", "Pomeriggo 5", "Grande Fratello 16" e "Live - Non è la D'Urso" (senza dimenticare che la scorsa estate è stata impegnata sul set della "Dottoressa Giò").



Il programma del mercoledì sera è quello che ha chiuso i battenti per ultimo. Pubblitalia, visto il successo di ascolti, avrebbe voluto altri due appuntamenti, ma Barbara ha messo un freno: "Ho preferito dire di no e chiedere di farmi andare un po' in vacanza per tornare carichissima a inizio settembre. E loro hanno compreso", ha spiegato la conduttrice sui social.

Così ora Barbara D'Urso si trova finalmente in ferie. Carmelita, però, non è ancora partita per le vacanze e non si è voluta perdere la sfilata di Romeo Gigli organizzata in occasione della Fashion Week di Roma. La conduttrice ha indossato un elegante abito-tuta in paillettes argentate. Un outfit impeccabile. Barbara è apparsa in perfetta forma e super-riposata.