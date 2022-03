Barbara d'Urso: 'Io sono rigorosamente 'secchiona'. Nel cast del mio show anche Gianmarco Onestini e...'

Barbara d’Urso a partire da martedì 15 marzo arriverà in tv, su Italia 1, con il ‘suo’ La Pupa e il Secchione Show. E’ contenta di essere nuovamente in prime time, lo confida a Tv Sorrisi e Canzoni, che le regala la cover del settimanale. Carmelita si definisce una donna "rigorosamente secchiona". Il casting, di cui si è occupata personalmente, è chiuso; ci saranno 22 concorrenti con 11 coppie, tra i volti già conosciuti in tv, Flavia Vento e Paola Caruso, tra le ‘pupe’, Francesco Chiofalo, ‘pupo’ anche lui, Aristide Malnati e Nicolò Scalfi tra i ‘secchioni’. Ma non è finita qui: anche Gianmarco Onestini, ex gieffino, reduce dai reality spagnoli, dove ha fatto fortuna, torna in Italia per far parte del cast.

Il fratello di quel Luca Onestini ex tronista di Uomini e Donne ed ex GF Vip, 25 anni, approda a La Pupa e il Secchione Show. “Devo dire che ci sono in giro ‘secchione’ e ‘secchioni’ molto gradevoli e carini, c’è un po’ di tutto. Non è che se uno è un bel ragazzo non può essere un ‘secchione’, che se uno ha i muscoli e i pettorali non può essere intelligente. Gianmarco Onestini è davvero un bel ragazzo, ha partecipato al Grande Fratello 16 che conducevo io e poi a vari reality in Spagna e ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza. Lui è tra i ‘secchioni’”, rivela la d’Urso.

Quando si parla di lei, se sia più ‘pupa’ o ‘secchiona’, Barbara rivela: “A scuola non primeggiavo e Matematica e Greco erano materie che odiavo. Ma ho avuto un’infanzia particolare che mi ha portato ad avere qualche problema nell’essere seguita bene negli studi”. Sul lavoro stakanovista convinta per tutti oggi è una vera ‘secchiona’, la presentatrice 64enne però puntualizza: “Piuttosto sono una ‘rigorosa’. Io pretendo tanto da me stessa e forse in questo caso divento ‘secchiona’. Diciamo che sono ‘rigorosamente secchiona’”.

Barbara d’Urso, però sa come trasformarsi in ‘pupa’: “Décolleté e tacco 12 sempre, un tubino o un abito, dipende dalle giornate e dall’umore, e comunque viva sempre la femminilità!”. E’ prontissima a tornare al centro dei riflettori, per il programma adotterà un look, studiato insieme a Nick Cerioni e alla sua costumista storica Francesca Schiavon, in uno stile particolare: “Abbiamo voluto fare un tributo alla Francia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2022.