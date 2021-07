Ufficiale: Barbara D'Urso resta senza lo show della domenica e 'Live', Mediaset li cancella

E’ ufficiale, Barbara D’Urso resta senza lo show della domenica, la sua "Domenica Live", e “Live - Non è la D’Urso”, Mediaset li cancella. Oggi, 1 luglio, sono stati presentati i nuovi palinsesti 2021/2022: alla conduttrice rimane solo "Pomeriggio 5", che tornerà il prossimo settembre. Ancora non si sa, però, se il contenitore d’informazione di Canale 5 possa essere ridotto a 45 minuti di messa in onda.

Dopo giorni di indiscrezioni, arriva la conferma sulla chiusura dei programmi cult guidati da Barbara D’Urso. Gli ascolti, non esaltanti, hanno portato i vertici di Cologno Monzese a prendere la decisione definitiva. Carmelita più volte aveva smentito i rumor circolati: aveva sottolineato che non c’era nulla di vero e che "Domenica Live" e "Live - Non è la D’Urso" avrebbero continuato a essere capisaldi di Canale 5. Così non è stato.

Almeno fino al prossimo inverno la presentatrice 64enne dovrà accontentarsi si essere al timone del suo programma pomeridiano, poi per lei forse qualcosa potrebbe mutare. Al momento, però, la D’Urso non dovrebbe occupare la fascia del prime time.

Al suo posto la domenica arriverà Anna Tatangelo con "Scene da un matrimonio". La cantante 34enne, ex compagna di Gigi D’Alessio, sfiderà l’inossidabile "Domenica In" di Mara Venier. Il programma è stato condotto per molti anni da Davide Mengacci: segue passo dopo passo una coppia nell’organizzazione delle nozze. La mora nata a Sora riuscirà a far breccia nei cuori dei telespettatori o farà rimpiangere la D’Urso?

