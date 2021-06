Barbara D'Urso perseguitata da 4 anni da uno stalker: 'Ho paura, ho dovuto assumere un bodyguard’

Barbara D’Urso in tribunale a Roma racconta il suo dramma. E’ perseguita da 4 anni da uno stalker. “Ho paura, ho dovuto assumere un bodyguard”, racconta in aula la popolare conduttrice. Un uomo, dopo aver fatto un paio di comparsate in tv in un suo programma, ha iniziato prima a raccontare di essere il suo figlio adottivo, poi a seguirla ovunque, a mandarle frasi d’amore alternate a minacce di morte. L’ultima: “Ti taglio la testa”.

“Non nego di aver paura - rivela la D' Urso - Nemmeno dopo la denuncia e l'avvio del processo si è calmato. Anzi, il mio persecutore ha alzato livello e intensità delle minacce. Sono stata costretta ad assumere un bodyguard. Anche di recente è stato visto sotto casa mia. Ha ripreso a bersagliare sui social amici e parenti, e a presidiare gli studi televisivi presentandosi come mio figlio, adottivo, come specifica ogni volta”.

Lo stalker è Salvatore Fiorello, sul social conosciuto come Baci Solari, aspirante showman siciliano. “Mi ha cominciato ad assillare dal dicembre del 2017, a qualche anno dalla sua comparsata in tv in veste di concorrente - chiarisce la presentatrice - Ha cominciato ad avvicinarmi ripetendomi questa assurdità: ‘Sono tuo figlio adottivo, non respingermi’. Io non ho un ricordo preciso di quest'uomo, dai miei studi sono passate migliaia di persone”.

Fiorello non ha perseguitato solo Barbara, vittime di un incubo anche la sorella e uno dei figli della D’Urso, Giammauro, il maggiore di 35 anni avuto da Mauro Berardi (è anche mamma di Emanuele, 33 anni) che chiama ‘fratellino’. “Le sue persecuzioni sono allargate alla mia famiglia, ai miei amici”, denuncia la 64enne. E vanno avanti “alzando sempre più l' asticella delle minacce”, spiega la D’Urso. “Chiama i miei familiari, tartassa gli studi televisivi, si presenta come mio figlio adottivo per sperare in un ingresso”, fa sapere ancora. Il giudice Valerio de Gioia, dopo la testimonianza la presentatrice, dispone per l'imputato una perizia psichiatrica. Ma Barbara D’Urso non si sente ancora al sicuro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/6/2021.