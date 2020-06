Barbara D'Urso: 'Taylor Mega mi ha chiesto scusa'. La conduttrice fa tornare la bionda in tv

Barbara D’Urso accoglie nuovamente Taylor Mega nei suoi programmi. “Mi ha chiesto scusa”, esordisce la conduttrice, che con queste parole la introduce nel suo salotto a “Live - Non è la D’Urso”. Pace fatta tra le due dopo lo scontro andato in scena a gennaio scorso.

Finisce la ‘guerra’ tra Barbara D’Urso e Taylor Mega.“Taylor mi ha chiesto scusa. Ha ribadito la sua stima verso di me e verso le forze dell’ordine”, sottolinea la presentatrice Mediaset presentandola tra i suoi ospiti. “Questo studio mi è mancato molto”, dice subito l’influencer 25enne, felice di avere nuovamente visibilità. Del resto, dopo la sua apparizione da naufraga all’Isola dei Famosi è proprio grazie a Carmelita se ha trovato la popolarità in tv.

A fine gennaio la D’Urso si era molto indignata al ‘Live’ per uno scatto pubblicato in passato da Taylor sul social in cui era immortalata mentre faceva il dito medio davanti a una camionetta della Polizia. L’affascinante 63enne l’aveva liquidata: “Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle Forze dell’Ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perché lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei. Buona fortuna!”.

La Mega, subito dopo, nelle sue IG Stories si era scagliata contro Barbara e i suoi autori: “E’ un mese che mi rompono il caz*o per farmi andare in tv a parlare quando io non ci volevo andare perché stavo lavorando su altri progetti. Oggi mi chiamano e mi dicono ‘Vieni per cortesia Taylor, vieni così annunci che non tornerai in tv per un po’ perché ti stai impegnando su altri progetti’, ed io dico ‘Ok, ci vado ma solo per spiegare questa cosa’. Invece mi hanno messo in mezzo ad altri talk in cui io non posso non parlare perché si parla di violenza di genere e quindi io devo per forza dire la mia!”.

Poi aveva aggiunto: “E poi la presentatrice mi viene a dire ‘No Taylor, non ti chiamiamo per un po’ più in tv perché tu hai fatto questa azione’… No, ero io che avevo già detto che era un po’ che non ci volevo venire più in tv perché volevo prendermi un periodo di pausa perché volevo concentrarmi su altri progetti”. Da quel momento era stata allontanata. Ora, però pare tutto chiarito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2020.