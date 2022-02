Barbara D'Urso torna con un programma in prima serata: ecco quale

Barbara D’Urso si riprende il prime time, anche se non su Canale 5. La conduttrice 64enne torna con un programma in prima serata, Mediaset le ha affidato La Pupa e il Secchione: il reality andrà in onda dal prossimo 15 marzo su Italia 1.

Non la considera una ‘retrocessione’, Carmelita sul social scrive: "Nuova sfida…nuova avventura…nuova emozione”. E’ pronta, come già fatto in passato con il Grande Fratello, a cucirsi addosso lo show su misura, creando quelle dinamiche un po’ trash che le hanno fatto fare ascolti pazzeschi fino a qualche tempo fa.

La Pupa e il Secchione avrà una formula completamente rinnovata. “L’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla D’Urso, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con contenuti più tipici del reality show”, si legge sul comunicato stampa che annuncia il debutto della presentatrice al timone trasmissione.

“Grazie alla sua esperienza e versatilità, la conduttrice raccoglierà questa nuova sfida con l’obiettivo di assicurare al programma spessore e racconto”, si sottolinea ancora.

“Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma, anche grazie alla presenza di Barbara D’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show. E per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana”, si conclude. Barbara è pronta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2022.