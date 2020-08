Le ferie sono finite anche per Barbara D’Urso. La conduttrice si appresa a tornare a Milano dopo aver trascorso molte settimane in Toscana. Da anni, puntualissima, passa almeno una parte della sua estate vicino Capalbio, dove ha comprato e ristrutturato una bellissima tenuta immersa nel verde, ma allo stesso tempo non distante dal mare. Milano però l’aspetta a braccia aperte: mancano infatti pochi giorni alla ripresa della stagione tv. Il primo programma a ripartire, tra quelli presentati dall’inossidabile 63enne, è ‘Pomeriggio Cinque’.

Lo contenitore pomeridiano di Canale5 riprenderà il prossimo 7 settembre, ma prima ci sono prove, scalette da preparare, ospiti da invitare. Così Carmelita con un pizzico di malinconia ha salutato le sue ferie via social. Pubblicando una foto che la ritrae mentre fa movimento su una stradina di campagna, ha scritto su Instagram: “Ultima corsetta in campagna. Si torna al lavoro”. Postando un altro scatto in costume ha poi aggiunto: “Conto alla rovescia”. Infine ha condiviso anche un’altra immagine in cui si dedica ad una sessione di kickboxing.

Dopo ‘Pomeriggio Cinque’, torneranno in onda man mano anche gli altri show di Barbara. Anche la prossima stagione la stakanovista del Biscione sarà al timone di ‘Domenica Live’ e di ‘Non è la D’Urso’.

Scritto da: la Redazione il 26/8/2020.