Barbara D'Urso si ustiona una mano e corre in ospedale: ecco cos'è successo

Barbara D’Urso si ustiona una mano e corre in ospedale, al centro ustionati, per farsi medicare. La popolarissima conduttrice è vittima di un grave incidente, non vorrebbe rivelarlo, è sempre restia a parlare del suo privato, ma alla fine è costretta a farlo: domenica sera, a Live - Non è la D’Urso, tutti si sarebbero chiesti il perché del guanto sulla mano…

Carmelita in una serie di video racconta ai fan quel che è accaduto. "Dunque amici. Ieri mi è successa una cosa che, sinceramente, avrei preferito non raccontare”, anticipa in un post condiviso nelle IG Stories. “Perché con voi amo condividere la gioia, la solarità, l’allegria. Ma domenica sera (essendo io in diretta) ve ne sareste ovviamente accorti, inevitabilmente. Per cui tra un po’ indosso un bel sorriso e con un goccetto di vino vi racconterò”, aggiunge.

VIDEO

Passata qualche ora arrivano le clip in cui spiega nel dettaglio. “Amici devo condividere una cosa con voi e come ben sapete io non condivido proprio tutto. Le mie cose private evito, però insomma, vi racconto un bel po’ di cose. C’è una cosa che io in realtà avrei voluto non condividere con voi, però ho deciso di farlo perché tra due giorni sono in diretta e come dire, l’avreste capita”, svela Barbara D’Urso.

“E’successa una cosa ieri pomeriggio, ovvero mi sono fatta parecchio male. Non volevo dirlo, tanto non ve ne sareste accorti. Però diciamo che la cosa è bella pesantuccia e sono costretta domenica sera ad andare in onda così”, sottolinea. L’affascinante 63enne mostra così la mano ustionata.

“Quando mi sono resa conto che questa fasciatura qui dovrò portarla esattamente così e anche coprirla con un guanto nero no sarebbe servito a nulla, vista l’importanza della fascia, ve ne sareste accorti comunque. Tanto vale quindi dire la verità - continua Barbara - Qui sotto ho l’ustione, bella importante. E’ stato un momento bello doloroso e sono sotto antidolorifici, però le cose brutte sono altre, guarirò, però ripeto ci ho pensato dirlo o no, avrei preferito di no. Domenica sera però sarà così in diretta, dunque è giusto dirlo. Vi voglio bene”.

Barbara D’Urso mostra la mano dolorante pure nelle sue storie e scrive: “Passerà”. “Amici sapete qual è la cosa più fastidiosa? Il dolore si tiene sotto controllo con gli antidolorifici - fa sapere l’artista - A parte il fastidio di come ci si lava, ma è che questa medicazione, che è stata fatta da un medico del centro ustionati, la può togliere solamente lui lunedì sera: io non la posso toccare, cambiare, ecco perché ve l’ho raccontato. Guardate, si sporca! Io che sono una malata della pulizia… E siamo solamente a venerdì mattina…!”. Inquadra la fasciatura da vicino, già ombrata di nero.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/6/2020.