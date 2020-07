Barbara D’Urso è finalmente in vacanza. La conduttrice, nota per essere una vera e propria stakanovista, è arrivata in Toscana. Ha una casa vicino Capalbio, una delle mete estive più apprezzate dall’intellighenzia di sinistra, un mondo in realtà molto distante dal volto Mediaset. Eppure a lei la campagna al confine con il Lazio piace moltissimo. Anni fa ha deciso di mettere radici proprio qui. La 63enne negli ultimi anni (dopo aver superato la fobia degli aerei) aveva preso anche l’abitudine di fare almeno un viaggio all’estero ogni 12 mesi. A causa della pandemia però quest’anno rimarrà sempre in provincia di Grosseto.

Eppure in vacanza la voglia di mantenersi in forma non c’è andata affatto, anzi. Carmelita approfitta del tempo in più per dedicarsi allo sport e alla vita sana. Non solo pasti ben bilanciati, ma anche corsette al tramonto per mantenere tonici i muscoli, come mostrano le foto condivise sul social dalla partenopea.

Qualche tempo fa la D’Urso aveva parlato pubblicamente del suo stile di vita e di come la danza l’aiuti a mantenere un corpo giovanile.

“Mi sveglio alle 6 e 50, prendo una serie di gocce omeopatiche, mi spruzzo sotto la lingua ferro, alternando rame e oro colloidale. Seguo un protocollo alcalino”, aveva raccontato.

“Esco di casa alle 7.30, un’ora e mezza di danza classica, poi dalle 9.40 sono qui. Prima riunione Pomeriggio 5, poi Domenica Live, Non è la D’Urso, Grande Fratello. L’incubo sono i vestiti da provare. Vivrei in tuta”, aveva aggiunto. “La danza aiuta, ma conta la genetica. Sono fortunata”, aveva poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/7/2020.