Barbara D’Urso è riuscita a vincere ancora una volta la sua grande paura di volare. La 62enne per molto tempo non ha messo piede su un aereo, ma da qualche anno ha provato a sfidare il terrore per i velivoli. Così anche durante queste Feste ha deciso di esplorare un’altra parte del mondo ed è sbarcata a Dubai. Lo ha fatto sapere tramite Instagram, dove ha postato diverse immagini dei primi giorni al caldo. In uno scatto appare su una spiaggia, sullo sfondo palme e cielo blu. Poi un’altra immagine la ritrae con un abito di paillettes pronta per fare festa in un locale notturno della città.

“Sono diventata coraggiosa. Lo so, è incredibile, ma sto prendendo un altro aereo. Sfidare sempre le proprie paure per vincerle… o quasi”, ha spiegato la D’Urso sempre via social. Non è chiaro con chi sia andata in vacanza. Sembra però starsi divertendo molto.

Barbara è famosa per essere una vera e propria stakanovista. E infatti queste vacanze dureranno solo qualche giorno. Subito dopo Capodanno la regina del pomeriggio Mediaset tornerà in Italia, a Milano, per riprendere in mano le sue trasmissioni. Orami dalla scorsa primavera è infatti stabilmente al timone di tre programmi. Uno quotidiano, ‘Pomeriggio Cinque’, e due settimanali, ‘Domenica Live’ e ‘Live – Non è la D’Urso’. Non è ancora chiaro se nella prima parte del 2020 andrà però in onda una nuova stagione del ‘Grande Fratello’, che lo scorso anno è stato condotto sempre da lei. Con lo slittamento del GF Vip e la probabile messa in onda dell’Isola dei Famosi subito dopo, potrebbe non esserci spazio per il GF Nip nei palinsesti del Biscione.

Scritto da: la Redazione il 30/12/2019.