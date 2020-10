Pochi giorni e Barbara D'Urso sarà zia: il pancione della sorella Eleonora

Tra pochi giorni Barbara D’Urso sarà zia. La conduttrice 63enne lo annuncia fiera sul social, dove posta una foto della sorella minore Eleonora che sfoggia un pancione favoloso.

Carmelita è felicissima dell’arrivo della nipotina. Eleonora D’Urso avrà al marito Michele Olmo una bella femminuccia: la bimba di chiamerà Sofia. “Sono quasi zia, ti amo Eleonora. Col cuore”, scrive Barbara.

Eleonora, la sorella minore della presentatrice, ha 45 anni. E’ figlia di Rodolfo, stesso padre di Barbara, e Wanda, la donna che l’uomo sposò un anno dopo la morte della prima moglie Vera.

Nel 2016 ha sposato il musicista Michele Olmo. Capelli scuri, occhi castani, sorriso incantevole, anche Eleonora è un’attrice, principalmente di teatro, ma ha recitato anche in molte fiction, tra le quali Il maresciallo Rocca, Don Matteo, Carabinieri e La dottoressa Giò, accanto alla sorella. Ora aspetta con gioia la sua piccola.

Sul suo profilo social, scoprendo il pancione di nove mesi, scrive: “Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che... nonostante tutto, non smette di lottare! marito Michele El Kike Olmo we love u! Grazie Fotografi Boccadasse ... come sempre siete i migliori!!!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/10/2020.