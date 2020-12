Barbara D'Urso zia: la sorella Eleonora ha partorito

Barbara D’Urso annuncia con grande orgoglio di essere zia: la sorella Eleonora ha partorito. Stamane, 1 dicembre 2020, alle 9,21 è nata Sofia, per l’immensa felicità anche del papà della piccola, Michele Olmo.

Gioia incontenibile per la conduttrice che aveva fatto sapere ai fan sul social di essere elettrizzata per la gravidanza di Eleonora, sua sorella minore, 45 anni. Carmelita ha ben cinque fratelli: Daniela (1960) ed Alessandro (1965), nati, come lei, dal primo matrimonio del papà Rodolfo, e Riccardo (1970), Fabiana (1973) ed Eleonora (1975), venuti al mondo dopo le seconde nozze del genitore con Wanda Randi, che la presentatrice considera la sua seconda madre.

VIDEO

"Ore 9,21….SOFIA. Mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita", ha scritto Barbara su Instagram annunciando così l'arrivo della nipotina. Ha acompagnato le sue parole con una bella foto della sorella e del compagno Michele.

Per Eleonora si tratta della prima figlia. Nel 2016 ha sposato Olmo, ingegnere chimico che lavora però come musicista. Attrice, principalmente di teatro, ha recitato anche in molte fiction, tra le quali Il maresciallo Rocca, Don Matteo, Carabinieri e La dottoressa Giò, accanto a Barbara. Ora sta scrivendo la sua tesi. “A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!”, aveva svelato sul social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2020.