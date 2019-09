Barbara De Rossi cerca la colf sul social con un tweet

Barbara De Rossi cerca la colf sul social. Su Twitter pubblica il suo annuncio si lavoro, semplice, breve e diretto. L’attrice e conduttrice 59enne chiede di essere contattata in privato dalle persone interessate.

“Cercasi colf convivente, minimo di referenze e amante degli animali. Scrivere in privato, grazie…”, scrive nel suo tweet Barbara De Rossi. La richiesta per l’aiuto domestico è semplice e, quasi a sorpresa, ottiene solo feedback positivi dai follower, che apprezzano la semplicità del breve post.

Barbara De Rossi, volto storico di “Amore Criminale”, cerca una colf ‘amante degli animali’. Per il suo adorato bulldog, Otto, desidera il meglio. Non ha solo lui, nella sua casa ci sono anche gatti: è alla ricerca di una persona in grado di prendersi cura di loro in modo impeccabile.

Su Facebook l’attrice amplia un po’ di più il post e aggiunge: “Vitto, alloggio e stipendio”. Qualcuno le domanda se il suo sia uno scherzo, non credendo fino in fondo alla serietà dell’annuncio di lavoro. Lei risponde perentoria: “No”. E’ tutto vero. E così si prende gli elogi per l’opportunità data. In molti le augurano di riuscire a scovare la sua colf dei sogni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/9/2019.