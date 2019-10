Barbara D'Urso e Alfonso Signorini hanno fatto pace: 'Ci siamo ritrovati'

Barbara D’Urso e Alfonso Signorini hanno fatto pace. Tanti screzi in passato, dal 2017 in poi, avevano fatto allontanare i due, che si erano mandati più volte frecciatine a distanza. Ora ogni cosa è alle spalle. Si sono ritrovati e ricominciano da qui, lo svela il giornalista, prossimo conduttore del GF Vip, in un lungo editoriale pubblicato da Chi, giornale che dirige da anni, intitolato ‘Che bello ritrovare le persone che avevamo perso per strada: bentornata Barbara”.

Alfonso Signorini sull’allontanamento con Barbara D’Urso scrive: “A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e l’ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara. Siamo stati amici in passato, di quegli amici a cui ti dai senza riserve, perché sai che con loro non c’è bisogno di difese. Poi la porta si è chiusa e nessuno di noi due si ricorda il motivo”.

“Certo non doveva essere importante, perché le ferite uno se le ricorda bene, ma è andata così e da quel momento tra noi è sceso il silenzio - continua Alfonso Signorini - Un giorno un comune amico mi ha chiamato invitandomi a pranzo e mi ha fatto riflettere: ho concluso che nella vita farsi la guerra è una gran fatica, si sprecano energie, si alimentano le chiacchiere di chi sparla per lavoro, e zero risultati”.

Il 55enne ha deciso di riavvicinarsi a Barbara D’Urso. I due hanno fatto pace. “Così, dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Lei con la bottiglia di olio che produce nella sua Capalbio sotto il braccio, io con i miei involtini di pollo al vino bianco di Sicilia (una delle mie specialità) a tavola. Non abbiamo parlato di lavoro, ma di noi. Perché tutti e due ne sentivamo il bisogno”, sottolinea ancora Signorini.

Poi conclude: “E stato come dare acqua a un terreno fertile: tutto è tornato a esplodere. Il tempo, a quanto pare non inaridisce. Il tempo sospende soltanto. Vi confesso che è stata una serata dove ho imparato molto. Ho imparato che il successo non ti regala l’amore, ma non spegne la tua voglia di innamorarti. Ho imparato che è la fatica con cui costruisci la realtà professionale a fare di te quel che sei. Ho imparato che nella vita è importante lasciare che il bene continui a esprimersi, perché si sta meglio. E così io e Barbara ci siamo salutati, come se tra noi tutti questi anni di silenzio non fossero mai esistiti e da oggi ricominciamo”.

Barbara D’Urso è altrettanto felice della serenità riscoperta con l’amico. Sul social condivide l’editoriale del giornalista e a sua volta scrive: “Bentornato Alfonso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2019.