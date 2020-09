Barbara D’Urso è una delle conduttrici più stakanoviste della televisione italiana. Stavolta però la 63enne ha rivelato addirittura che quando è distante dal lavoro, come succede ogni anno d’estate per circa un mese e mezzo, non sa cosa fare. Lontano dalle luci dei riflettori si annoia, per lei le telecamere e il rapporto con il pubblico sono una “droga”. Parlando con ‘Vanity Fair’ ha fatto sapere: “Io ormai ci abito nel mio camerino! Sono in diretta 6 giorni su 7 da ormai 12 anni. Il mio lavoro è una droga. Lavoro da quando ho 18 anni. Sono abituata così. Lavoro sempre. Tranne d’estate. E ti assicuro che allora non so che fare”.

Nella stessa intervista Barbara, all’anagrafe Carmelita, ha anche svelato quali sono le sue posizioni politiche e, a sorpresa, sono distanti da quelle su cui si è storicamente allineata l’azienda per cui lavora. “Sempre stata di sinistra, sì. Il padre dei miei figli era di Rifondazione (Comunista, ndr). Ho sempre votato per il PCI (Partito Comunista Italiano, ndr) e questo Berlusconi lo sa benissimo. Adoravo Berlinguer”, ha fatto sapere.

Infine la D’Urso, padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Domenica Live’ e ‘Live – Non è la D’Urso’, ha voluto sottolineare come molti dei protagonisti dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’ siano stati se non lanciati, quantomeno portati alla ribalta dai suoi show. Addirittura ha sostenuto di aver “creato” Denis Dosio, il 19enne fenomeno del web attualmente nella Casa di Cinecittà. “Io ho creato Denis Dosio! E’ un ragazzino che ho scovato su Instagram, e l’ho fatto diventare famoso. E’ una mia creatura. Ovviamente il Grande Fratello se l’è preso”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 25/9/2020.