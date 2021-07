Barbara D'Urso reagisce alla chiusura di Domenica Live e Live: ecco come l'ha presa

Barbara D’urso reagisce alla chiusura di Domenica Live e Live - Non è la D’Urso. La conduttrice 64enne nelle sue IG Stories commenta a caldo, subito dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset che hanno ufficializzato la cancellazione dei suoi due programmi. Al momento le rimane solo Pomeriggio 5, che tornerà a settembre prossimo e non dovrebbe subire variazioni nella sua messa in onda.

La reazione di Carmelita non si fa attendere, la notizia della chiusura di Domenica Live e Live - Non è la D’Urso fa molto rumore, la presentatrice campana, però, apparentemente non pare sconvolta. Barbara sul social rilancia le affermazioni di Pier Silvio Berlusconi, messe nero su bianco da un suo fan club.

Nel commentare la cancellazione delle due trasmissioni durante la conferenza stampa, l'ad e vicepresidente Mediaset ai giornalisti ha detto: “Barbara ha fatto un lavoro grandissimo nei mesi di lockdown, ho apprezzato il lavoro che ha fatto, è una professionista unica sempre sul pezzo: bravissima, tostissima”.

E ancora: “Se ci sono degli adattamenti che riguardano Pomeriggio 5 solo legati solo alle scalette del pomeriggio di Canale 5. Ci tengo a dire, perché voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara D’Urso, che è una risorsa di Mediaset. Al di là di Pomeriggio 5, appena ci sarà un progetto che piace a noi e piace a lei, è certo che torni a fare il prime time di intrattenimento su Canale 5”.

Al momento Barbara D’Urso sembra vedere solo il bicchiere mezzo pieno, anche se il suo ridimensionamento all’interno di Mediaset è, fosse pure solo per poco, evidente.

Scritto da: La Redazione il 2/7/2021.