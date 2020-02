Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, contro Pago: 'Omofobo e maschilista'

Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, si scaglia contro Pago. Il cantante 48enne nella casa del GF Vip nei giorni scorsi ha consigliato alla compagna Serena Enardu di non avvicinarsi troppo all’attrice 39enne, anzi di starle lontano perché quest’ultima omosessuale. Le parole di Pacifico Settembre hanno indignato tutti. L’imprenditrice romana, legata a Licia, a Fanpage esprime tutta la sua rabbia e lo definisce “omofobo e maschilista”. Anche Vladimir Luxuria sul social punta il dito contro di lui.

Qualcuno ha giustificato le parole di Pago con la sua gelosia. Barbara Eboli non lo giustifica. “Serena dice a Pago che Licia con lei è stata molto carina e lui risponde: ‘Te credo'. Nel 2020, da donna, da figlia, da sorella e da compagna che ha espresso il suo orientamento sessuale, trovo un atto di bullismo che la vicinanza di Licia a Serena venga additata come dettata da un piacere fisico. Sta passando un messaggio gravissimo. Si induce a discriminare chi non è eterosessuale. Pago, infatti, ha detto alla sua compagna di non stare vicino a Licia perché è omosessuale e pugliese”, spiega la bionda.

Sul riferimento alla Puglia chiarisce: "Evidentemente perché l’ex di Serena è pugliese”. Si riferisce a Giovanni Conversano. La Eboli è furiosa: “Sono tre video. In uno lui dice, che ha votato Licia soprattutto perché è omosessuale. Serena gli chiede ‘E che c'entra? Anche Stefano (amico di Serena, ndr) è omosessuale'. E Pago le risponde: ‘Stefano è omosessuale maschio'. Perché c'è differenza tra omosessuale maschio e femmina? E' ingiustificabile. Le parole di Pago sono una mancanza di rispetto verso una persona che è dichiaratamente fidanzata e che non si è azzardata a essere maliziosa. Non ti devi permettere, sei omofobico, ignorante e maschilista e io non lo giustifico”.

Chi minimizza sull’accaduto, come l’ex moglie di Pago Miriana Trevisan, secondo Barbara sta sbagliando. Vorrebbe che a Licia fosse mostrato tutto, gli piacerebbe avere un duro confronto con lui: “Pago va ripreso”.

Le dichiarazioni di Pago hanno fatto uscire fuori di senno anche Luxuria, sempre in prima fila per difendere i diritti e la posizione delle persone LGBT. Attacca pesantemente l’artista e su Twitter scrive: "Uno pensa che certi luoghi comuni Lgtb siano ormai superati e poi da Pago, un concorrente del GF Vip, sente cose tipo che per una donna è meglio non avvicinarsi ad una lesbica che per giunta è pugliese… Nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/2/2020.