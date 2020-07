Barbara Palombelli svela come si tiene in forma a 66 anni: 'Yoga, 20 minuti di cyclette al giorno e...'

Barbara Palombelli svela come si tiene in forma a 66 anni. La conduttrice nella passata stagione, tra “Forum” e “Stasera Italia”, è stata in onda in tv, per più di 700 ore: una vera stacanovista. Nonostante il grande lavoro, grazie a uno stile di vita sano, è riuscita a essere perfetta.

“Disciplina micidiale e un’organizzazione militare”, confessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Barbara Palombelli regge le tante ore in tv divinamente. “La mia arma segreta è lo yoga. Due pomeriggi alla settimana, pratico “Iyengar yoga”, che mi aiuta a mantenere la concentrazione. Poi, in camerino, tutti i giorni faccio 20 minuti di cyclette per il fisico”, rivela.

Non solo attività fisica però. “Prendo la vitamina E e la vitamina C, ma senza esagerare. E seguo una dieta leggera - dice ancora la Palombelli - In pausa pranzo, rapidissima, ho trovato il pasto che mi dà energia ed è facile da digerire: parmigiano e pere. Poi, niente vino e niente caffè. Il segreto è dormire bene e io non ho problemi di insonnia, grazie a Dio. E controllarsi: io sono una che dal medico ci va abbastanza spesso”.

Il fine settimana Barbara, giornalista sempre attenta al quotidiano, si lascia un po’ andare: “Mangio e bevo. E dormo fino a tardi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2020.