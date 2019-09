Barbara Palombelli non ci sta. Chiara Ferragni dopo la premiere di “Chiara Ferragni - Unposted” a Venezia 76 è stata criticata da molti per il documentario che racconta la sua vita. Sono tantissimi quelli che, nel mondo della settima arte e non solo, hanno storto il naso e disprezzato il lungometraggio. La giornalista e conduttrice di “Forum” e “Stasera Italia” scende in campo e difende la fashion blogger 32enne in una lettera inviata a Dagospia.

Difende Chiara Ferragni. Barbara Palombelli scrive: “Insieme a una massa di giornalisti che creavano una fila lunghissima, ho visto mercoledì il film dedicato a Chiara Ferragni. Lo consiglio a tutti quelli che si occupano di comunicazione! Le interviste all’interno del documentario raccontano la realtà della interattività contemporanea meglio di tante alzate di spalle e puzzette sotto i nasetti. Instagram e Facebook, Twitter e Whatsapp... non lo devo dire a te che sei un maestro, hanno sostituito la fredda pagina di carta”.

“Il tema della presenza del giornalista dietro le sue rubriche e i suoi articoli mi appassiona da sempre. 40 anni fa, grazie a Mario Pirani, creai all’Europeo la rubrica ‘Filo diretto’ in cui i lettori potevano chiamare il giornale e dialogare... il meccanismo tecnologico che oggi ti fa interagire con Chiara Ferragni e con tutti gli influencer è simbolicamente affine alla rivoluzione che affidava ai feuilleton dell’Ottocento francese il compito di rendere popolare la lettura dei giornali.”, continua ancora la 65enne moglie di Francesco Rutelli.

E poi conclude: “Presto avremo - se i colleghi snob accoglieranno la sfida - nuove testate e nuovi operatori della comunicazione presenti h24 dietro le loro pagine web in tutti i settori della comunicazione: economia, sport, politica. Il tempo della pagina morta è finito”. “W Chiara Ferragni!!!”, chiosa Barbara Palombelli, ormai fan della bionda e del suo modo di fare comunicazione in un mondo profondamente cambiato rispetto al passato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/9/2019.