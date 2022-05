Barù del GF Vip inaugura il suo locale a Milano, c'è anche lo zio Costantino Della Gherardesca: foto

Barù realizza il suo sogno e apre a Milano, sui Navigli, il suo locale, Braci, un temporaney restaurant dove l’ex del GF Vip farà sperimentare agli ospiti la cucina che tanto ama. All’inaugurazione accorrono tanti volti diventati famosi nella Casa di Cinecittà: ad augurargli buona fortuna arriva anche lo zio, Costantino della Gherardesca, con cui posa immancabilmente nella foto condivisa sui social.

Rimarrà aperto fino solo fino al 30 luglio, Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, si mette ai fornelli negli spazi di Canottieri San Cristoforo nell’area del Naviglio Grande e si trasforma in un esperto chef.

VIDEO

Le proposte sono quasi esclusivamente alla brace e lui è proprio lì, per nulla preoccupato dal calore sprigionato dai carboni ardenti. Accoglie gli ospiti con la sua solita espressione sorniona che tanto piace alle donne. Il 40enne rivede anche la vincitrice del GF Vip, Jessica Selassiè. Tra di loro, nonostante la ragazza avrebbe voluto, il feeling non è sfociato in amore. Tra i due, però, ci sono abbracci e tanta cordialità.

La reunion di gieffini vip è servita: arrivano anche Clarissa Selassè, sorella di Jessica, Giucas Casella, Davide Silvestri. Anche Giulia Salemi, pure lei ex del GF Vip, ma dello scorso anno, non buca l’appuntamento.

Tra le facce dello showbiz, c'è un altro cuoco famosissimo in tv, Alessandro Borghese, pure lui entusiasta dell’idea. Ma è con zio Costa, 45 anni, che Barù si sente più a suo agio: i due si adorano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2022.