Barù, concorrente del GF Vip e nipote di Costantino della Gherardesca, svela il suo orientamento sessuale

Il nipote di Costantino della Gherardesca, Barù, al GF Vip svela: “Ora sono fluido”. Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, questo il suo vero nome, discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia, già conosciuto al grande pubblico grazie alla partecipazione insieme allo zio alla prima edizione di Pechino Express, nella Casa parla del suo orientamento sessuale e aggiunge: “Oggi prendo quello che viene”.

Barù non i nasconde: sarebbe bisessuale o comunque un etero pronto ad aprirsi a nuove esperienze. A Nathaly Caldonazzo, che gli domanda se sia serio nella sua ammissione, spiega: “Se sono serio? No, nel senso che mi piace l’anima delle persone”.

Riservatissimo, Barù in passato ha avuto una storia, iniziata nel 2013 e finita qualche anno dopo, con la conduttrice Victoria Cabello. Rumor insistenti lo volevano vicino anche a Benedetta Mazzini, la figlia della cantante Mina. Ultimamente sembrerebbe aver avuto una relazione con la top model Mariacarla Boscono. A maggio scorso era stato proprio lui a condividere uno scatto insieme alla 41enne, mamma di Marialucas, 9 anni, avuta dall’ex Andrea Patti. Evidentemente ora è single, pronto a nuove esperienze sentimentali, guardando, come chiarito da lui stesso, esclusivamente all’anima della persona che ha davanti e non al genere.

Scritto da: la Redazione il 29/12/2021.