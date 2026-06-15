Il settimanale Diva e Donna ha dedicato la cover a lei e Raoul Bova, ipotizzando la dolce attesa della 30enne

Smentisce le voci di cicogna e punta il dito: “E’la rappresentazione della legittimazione di uno sguardo”

Non può rimanere in silenzio. Beatrice Arnera sbotta e si sfoga contro i gossip della sua presunta seconda gravidanza. Il settimanale Diva e Donna nello scorso numero ha dedicato la cover a lei e Raoul Bova, fotografati al mare in Sicilia, ipotizzando la dolce attesa della 30enne. “Mi è arrivato dritto in faccia che non era solo l'ennesima copertina di un giornale”, sottolinea l’attrice e comica, legata al 54enne da settembre 2025.

''Mi è arrivato dritto in faccia'': Beatrice Arnera sbotta e si sfoga contro i gossip della sua presunta seconda gravidanza

“Pensavo che la frase ‘pancino sospetto’ fosse ormai solo un meme dedicato ad una vecchia stampa obsoleta e invece eccomi qui a commentare la copertina di un settimanale. Potrei limitarmi a dire che non sono incinta. E in effetti non lo sono. Ma, a differenza degli ultimi mesi, questa volta non resterò in silenzio. Stamattina una persona mi ha fermata davanti alla scuola di mia figlia e mi ha detto: ‘auguri!’. - sottolinea Beatrice - Mi è arrivato dritto in faccia che non era solo l'ennesima copertina di un giornale. Ma che quella cosa era arrivata nella vita vera, nella mia quotidianità”.

“Quella che avete visto non è semplicemente la copertina di un giornale che fa un’illazione. Quella che avete visto è la rappresentazione della legittimazione di uno sguardo che fa sentire chiunque autorizzato ad osservare, interpretare e commentare il corpo delle donne come se fosse uno spazio pubblico, come se fosse elemento di dibattito”, prosegue l’artista, indignata.

Il settimanale Diva e Donna ha dedicato la cover a lei e Raoul Bova, ipotizzando la dolce attesa della 30enne. Smentisce le voci di cicogna e si indigna fortemente

La Arnera aggiunge: “E no, non parlo solo del mio corpo ma di quello della vicina di ombrellone, dell'amica della vicina di casa, della ragazza che incroci nello spogliatoio della palestra. La normalizzazione dello sguardo inquisitorio alleggerito da vezzeggiativi come ‘pancino’ è una delle più grandi ferite inflitta alle donne nel 2026. Quello che spesso dimentichiamo è che dietro ad ogni corpo esiste una storia che nessuno conosce”.

Beatrice conclude: “La pancia che avete visto è quella di una persona normale, una persona che vive, mangia, respira, ride e si gode il mare”. E’ già mamma della piccola Matilde, nata due anni fa dalla relazione con il comico Andrea Pisani. Bova è padre di Alessandro e Francesco, 26 e 25 anni, avuti dall’ex moglie Chiara Giordano, e di Luna e Alma, 10 e 7 anni, nate dall’amore con Rocío Muñoz Morales.