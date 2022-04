Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi innamorati a Venezia: la coppia si prende la scena

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi si prendono la scena a Venezia. Innamorati più che mai i due sotto la pioggia incantano alla cena di gala organizzata da Dior al teatro La Fenice per festeggiare l’apertura della Biennale d’Arte. La coppia, sposata da quasi sette anni e affiatata più che mai, non manca all’evento charity per sostenere progetti di restauro e preservazione artistica e progetti di supporto alla comunità di rifugiati ucraini in Italia e cattura i riflettori.

La 36enne, che dal febbraio 2021 è entrata a far parte delle #StarsInDior, così come anche il marito, è incantevole con indosso l’abito firmato dalla maison nero con trasparenze effetto vedo-non-vedo.

La bionda porta mantella dello stesso colore e col suo look da diva colpisce. La creazione è della collezione Haute Couture della Primavera Estate 2018, la terza prodotta da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della griffe, che in quell’anno si era ispirata all’arte per i suoi capi.

Pierre guarda la moglie estasiato, le offre il braccio e l’ombrello: il 34enne è un perfetto gentiluomo. Genitori di Stefano Ercole Carlo, nato il 28 febbraio 2017, e Francesco Carlo Albert Casiraghi, venuto al mondo il 21 maggio 2018, i due non erano mondani dallo scorso gennaio, dove avevano partecipato sempre insieme alla sfilata di Dior alla Parigi Fashion Week.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2022.