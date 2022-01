Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi a Parigi sembrano due sposini. Tra i protagonisti delle sfilate Haute Couture, i due si concedono ai fotografi, arrivano mano nella mano, sorridenti, sereni. Sono sposati dal 2015, ma il loro amore sembra non sfiorire mai: sono affiatati come il primo giorno.

Non mancano all’appuntamento con Christian Dior, brand di cui sono ambassador, seduti in prima fila a gustarsi i capi della nuova collezione. Sono la coppia più elegante: la bionda 36enne, ex giornalista e conduttrice televisiva, è in total white, completo blu per il marito 34enne.

Beatrice indossa una giacca doppiopetto bianca con sotto una minigonna a pieghe dello stesso colore. Il look quasi in stile collegiale è completato da una handbag rosa cipria, scarpe con il tacco ‘nude’, in tono con la borsa, e un fiocco con nastro tra i capelli.

Pierre è perfetto con il completo pantalone blu notte portato con sotto la giacca un pullover con scollo a V. Rimane accanto alla moglie, paziente. Insieme, genitori attenti di Stefano Ercole Carlo, nato il 28 febbraio 2017, e Francesco Carlo Albert Casiraghi, venuto al mondo il 21 maggio 2018, sono super glamour.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2022.