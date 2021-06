Beatrice Valli contro le colleghe che 'corrono a mettersi in forma per la prova costume': 'Sono diseducative’

Beatrice Valli punta il dito contro le colleghe che dopo una gravidanza corrono a mettersi in forma per la prova costume. “Sono diseducative”, sottolinea a Vanity Fair l’influencer 26enne legata a Marco Fantini, da cui ha avuto Bianca, arrivata il 30 giugno del 2017, e Azzurra, nata 13 maggio 2020. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha conosciuto il compagno proprio al dating show di Maria De Filippi, è anche mamma di Alessandro, avuto quando aveva solo 16 anni da Nicolas Bovi.

Grande paladina del body positivity, ora Beatrice lancia un nuovo programma di fitness ma per lei lo sport deve far bene alla mente. Ha mostrato il suo corpo dopo le gravidanza senza filtri, non ha avuto mai paura di farlo vedere con le sue imperfezioni.

“Il motivo per cui mi alleno non è tanto la forma fisica, che è una conseguenza dell’attività in palestra, ma per il benessere psico-fisico. Muovermi mi piace, mi stimola, mi mette di buon umore e poi ovviamente vedere che il mio fisico reagisce positivamente tonificandosi è una fantastica conseguenza dell’allenamento. Mi piace lo sport a 360° gradi, faccio cardio per bruciare gli stravizi a tavola, pilates per rilassarmi e boxe per scaricare la tensione”, spiega la Valli.

A proposito degli hater e i commenti maligni dice: “Quelli che mi feriscono di più sono sulla mia famiglia e sui miei figli o quando le persone senza sapere si permettono di giudicare il mio modo di essere mamma. So che fa parte del gioco e cerco di non prendermela, sono una ragazza forte, ma non invincibile se si tratta dei miei bimbi. Quando invece fanno dei commenti sgradevoli su me e sugli effetti che mi hanno lasciato le 3 gravidanze non mi toccano, la mia famiglia è quanto di più bello potessi desiderare. Mi preoccupa a volte la ferocia di questi commenti e l’effetto che possano avere su persone più fragili che li leggono”.

Beatrice Valli ha ben chiaro il suo concetto di bellezza: “E' l’autoaccettazione, il piacersi, valorizzare i propri pregi e convivere in armonia con le proprie imperfezioni, considerandole particolarità, tratti unici. Senza accanirsi per rincorrere un modello omologato”. Lei non ha mai avuto l’ansia da prova costume: “No assolutamente. Ho condiviso le mie foto in costume subito dopo il parto mostrandomi con le mie imperfezioni. Ho avuto 3 bambini sono felice, trovo diseducativa la corsa al rimettersi in forma di alcune mie colleghe. Godiamoci ogni fase della nostra vita senza ansie!”.

“Avere dei figli è impegnativo e soprattutto nei primi mesi tutte le energie sono assorbite da loro. La forma fisica viene dopo, quando ci si sente pronte per riattivarsi con un po’ di sano allenamento, senza stress o ansie. Io ho fatto esattamente così!”, conclude Beatrice, mamma attenta e premurosa che ha appena festeggiato il compleanno della sua secondogenita.

