Beatrice Valli: 'Dopo il parto ho perso sette chili e mezzo'

Beatrice Valli rivela ai fan quanto è scesa di peso. “Dopo il parto ho perso sette chili e mezzo”, confessa. La bella 25enne, volto storico di Uomini e Donne con il compagno Marco Fantini, lo scorso 13 maggio è diventata mamma di Azzurra, la sua terza figlia. Tornata a casa dopo il ricovero in ospedale si gode la famiglia, occupandosi pure del primogenito Alessandro, 7 anni, nato dalla relazione dell’influenzar e modella con Nicolas Bovi, e Bianca, avuta da Fantini nel 2017.

“Per chi mi avesse chiesto quanti chili ho perso dopo il parto, ho perso più o meno sette chili e mezzo, otto - rivela Beatrice Valli - Ne ho ancora una decina da smaltire". Non ha fretta. Allatta la sua Azzurra e sorride.

Stringe la bimba forte a sé e racconta: “Oggi abbiamo fatto la prima visita e devo dire che è cresciuta abbastanza questa ‘cicciotta’”.

Sempre parlando ai follower che la riempiono di domande, la Valli poi confessa: “Diciamo che da uno a due figli non ne ho risentito tanto, da due a tre sì”. Le fatiche da genitore si fanno sentire, ma Beatrice pare poterle affrontare tutte con grande forza, al punto che solo un giorno fa ha mandato via social un messaggio al compagno: “Sono pronta per il quarto figlio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2020.