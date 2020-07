Beatrice Valli insultata su Instagram per i chili in più a due mesi dal parto sbotta: ''Non avete rispetto, il mio corpo si riprenderà quando vuole''

Beatrice Valli profondamente ferita si sfoga sul web. La 25enne, mamma di tre figli, è stata criticata per non aver perso completamente i chili dell'ultima gravidanza.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è mamma di Alessandro, 7 anni, avuto dall'ex Nicolas Bovi e Bianca, 2 nata dalla relazione con Marco Fantini. Solo due mesi fa ha dato alla luce la piccola Azzurra, secondogenita di Fantini. Beatrice non ama usare filtri o ritoccare foto e posta le sue foto in bikini. Dopo gli ultimi post e un video su Tik Tok è stata criticata: “Hai ancora da smaltire“, le ha scritto un utente in direct, seguito da un altro hater che le ha sottolineato la presenza di “Cellulite e pancia“, accompagnando il messaggio con un emoji di un rigurgito. Inevitabile, quindi, la risposta di Beatrice: ''La gente non ha rispetto per il momento e per le persone. C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio, anzi tre in questo caso: il corpo della donna assume un grandissimo cambiamento e sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso e carino non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto. Mi sto riprendendo in maniera molto tranquilla e serena, mi sto godendo questo momento senza una dieta specifica e senza dovermi spaccare di sport. Ma con l’allattamento e tutto è normale che una donna ci metta un po’ più tempo a dimagrire e a rimettersi in forma''.

La Valli è davvero senza parole: ''Mi sembra davvero surreale leggere tutte queste cattiverie su noi neo mamme che abbiamo appena partorito, soprattutto per la terza gravidanza. Il corpo cambia e dopo ogni gravidanza cambia sempre di più e ci mette sempre di più a ritornare nelle forme precedenti. Io come ho sempre fatto, mi faccio vedere per quella che sono, non sono quella che si modifica. Il mio corpo avrà modo di tornare come prima, quando vuole lui, non c’è fretta. Non è che se noi lavoriamo in questo mondo non abbiamo difetti: siamo persone normalissime, non siamo marziani. Anche io ho la cellulite, soprattutto dopo 3 figli, ne ho più di una 25enne normale, ne sono consapevole. Il mio corpo è cambiato 3 volte nel giro di 7 anni con tre gravidanze, quindi ha avuto delle trasformazioni, ma io sono contentissima di come sono. Soprattutto alle ragazze molto giovani voglio dire di essere sempre loro stesse, di non cambiare per gli altri o di farsi cambiare per piacere agli altri. Bisogna piacere prima a se stesse, questa è la cosa importante, soprattutto in un momento così delicato''.

Scritto da: La Redazione il 23/7/2020.