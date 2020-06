Beatrice Valli e Marco Fantini, festa di compleanno a tema Frozen per i 3 anni della figlia Bianca

Beatrice Valli celebra il giorno speciale di Bianca, la sua secondegenita. Con il compagno Marco Fantini, da cui lo scorso 13 maggio ha avuto anche la terza figlia, Azzurra, organizza una festa di compleanno da sogno per i 3 anni della sua bambina. Il party con tanti invitati è all’aperto, così è più semplice seguire del regole del distanziamento sociale. Il tema scelto, tanto caro alla piccola, è Frozen, il famoso film della Disney. Beatrice, mamma pure di Alessandro, avuto giovanissima da Nicolas Bovi, e Marco per la figlia non badano a spese: la festa di compleanno per celebrare i 3 anni della bimba, nata il 29 giugno 2017, è davvero ricco. Palloncini, addobbi a non finire, torta a forma di castello e molto altro. E’ tutto magnifico.

Bianca, elegantissima, arriva alla sua festa di compleanno accompagnata da mamma e papà e rimane a bocca aperta: la bambina trova ad accoglierla la musica di Frozen. Le porgono la mano le principesse che tutti conoscono: la bionda Elsa e sua sorella Anna. Lei si lascia accogliere e le segue sorridente, con il cuore che batte forte.

Mi mangiano squisiti dolcetti, si brinda, si chiacchiera e si gioca, tantissimo. Poi arriva il momento di spegnere le candeline.

La Valli e Fantini, con la loro numerosa famiglia, nonostante siano giovanissimi, 25 anni lei e 28 lui, si lasciano immortalare dal bravissimo fotografo Gabriele D’Agostino, chiamato per l’occasione. Poi condividono gli scatti sui loro profili social.

Beatrice ringrazia Make it Magic - Party Boutique per l’evento e Mami Louise Milano per la torta favolosa. E’ bellissima grazie al trucco di Mr. Daniel, il suo make up artist di fiducia. La festa è stata organizzata al Family Garden Milano - Antico Borgo in Città e ha fatto impazzire tutti gli ospiti, contenti per aver partecipato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/6/2020.