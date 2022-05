Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri: le foto delle nozze

Lo desideravano ardentemente, la pandemia però aveva ritardato tutto, ora finalmente per Beatrice Valli e Marco Fantini è arrivato il momento del sì. La bolognese 27enne e l’influencer e modello 30enne si sono sposati a Capri: le foto delle nozze condivise sul social dalla coppia e ospiti li ritraggono al settimo cielo nel loro giorno più importante.

A 8 anni dalla scelta a Uomini e Donne finalmente il matrimonio. Beatrice e Marco, genitori di Bianca, nata nel 2017, e Azzurra, 2 anni compiuti lo scorso 13 maggio, hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore andando all’altare, per la gioia pure di Alessandro, il primogenito della Valli nato dalla relazione con Nicolas Bovi quando era giovanissima.

Sono stati fiori d’arancio da mille e una notte, con le sorelledi Beatrice, Eleonora e Ludovica, a fare da damigelle. La coppia non ha badato a spese: tra i vip presenti, Aurora Ramazzotti insieme al fidanzato Goffredo Cerza, Elettra Lamborghini, Sara Daniele, Alena Seredova e Alessandro Nasi. Capri era l’isola dove Beatrice voleva da sempre dire di sì e tutto è andato secondo i piani.

Chignon rigoroso per Beatrice, con indosso un abito da principessa delle fiabe e un lungo velo sulla testa. Immancabile la commozione al momento dello scambio delle fedi, un lungo bacio finale ha concluso una cerimonia toccante.

Lancio del riso e poi via tutti al ricevimento organizzato su una fantastica terrazza a picco sul mare, tra degustazioni di portate tipiche, brindisi e balli fino a tarda notte, con Bianca Atzei invitata speciale, al matrimonio col compagno Stefano Corti, che ha intrattenuto gli invitati con la sua musica e la sua voce

La proposta di matrimonio era arrivata a ottobre 2019 a Parigi, i due hanno dovuto aspettare quasi 3 anni per le nozze, ma lo hanno fatto nel modo che sognavano.

“29 maggio 2022. Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile. Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore”, ha scritto per celebrare il grande giorno Beatrice Valli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/5/2022.