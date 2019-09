Beatrice Valli a Parigi con Marco Fantini per la Fashion Week riceve il regalo più bello dal fidanzato. La 24enne sta organizzando una sorpresa per il compleanno del modello che compie 28 anni, ma non sa che sarà lei stessa a rimanere a bocca aperta e con il batticuore. Marco le fa la proposta di matrimonio con tanto di anello: Beatrice rimane di stucco e non può altro che accettare. Presto sarà sua moglie.

La location è perfetta. A Parigi la coppia si sta dirigendo al ristorante di fronte la Tour Eiffel. Marco Fantini non sa nulla della sorpresa che gli ha organizzato Beatrice Valli. E’ teso, ma il motivo è un altro… Poco dopo la compagna capisce il perché del suo comportamento enigmatico: durante la cena lui si inginocchia, le dà l’anello e le fa la fatidica proposta di matrimonio. La Valli è incredula, felice, vorrebbe urlare il suo immenso sì.

Beatrice Valli e Marco Fantini poco dopo si lasciano immortalare con la Tour Eiffel alle spalle mentre si baciano appassionatamente, pubblicano alcuni scatti da Parigi sui loro profili social. Vogliono condividere il loro momento romantico e speciale, indimenticabile con i tanti che li amano da quando si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne.

“Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà. Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione. Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. SÌ, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo”, scrive lei. “In questo compleanno non potevo scegliere e ricevere regalo più bello. Ricevere quel SI vale più di tutto! Ti amo”, gli fa eco lui.

Beatrice, mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione, e di Bianca, nata dalla relazione con Fantini il 29 giugno 2017, non ha mai nascosto di voler sposare Marco, con cui vive un intenso rapporto da cinque anni. Ora il suo sogno presto diventerà realtà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2019.