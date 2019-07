Marco Fantini, 28 anni, e Beatrice Valli, 24, dopo 5 anni insieme hanno deciso di suggellare il loro amore con un tatuaggio di coppia. I due ex volti di "Uomini e Donne" ora sfoggiano entrambi un quadrifoglio sul polso.

"È stato difficile convincere il marchini in qualcosa che per lui era impossibile ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di più - ha scritto Beatrice Valli accanto a una foto di coppia in cui insieme a Marco mostrano il nuovo tatuaggio - Poco più di 5 anni fa ci siamo scelti, abbiamo creato una famiglia bellissima e piena di amore, amiamo la vita più di qualsiasi altra cosa ma soprattutto ci siamo fatti una promessa (non come quando mi chiederà di sposarlo) però la nostra promessa vale più di qualsiasi altro gesto. La nostra vita insieme ci deve portare felicità e fortuna in tutto quello che facciamo e faremo".

5 anni insieme, una figlia, la piccola Bianca (Beatrice è anche mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione) e ora pure il tatuaggio di coppia a simboleggiare il forte sentimento che li lega. "Belli. W l'amore vero... che si vede!", commenta su Instagram Elettra Lamborghini. E sono tanti i fan felici per la Valli e Fantini.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 11/7/2019.