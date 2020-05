Beatrice Valli, neo mamma tris, è già pronta per il quarto figlio

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta da pochissimi giorni. Il 13 maggio ha dato finalmente alla luce Azzurra. Appena tornata a casa dall’ospedale condivide con i fan una foto in ci tiene in braccio la piccola. La accompagna con parole che lasciano a bocca aperta, un messaggio per il compagno Marco Fantini. “Sono pronta per il quarto figlio”, scrive la bella 25enne.

Quando aveva 16 anni Beatrice Valli ha avuto il suo primogenito, Alessandro, nato da una relazione con Nicolas Bovi, poi nel 2017 è arrivata Bianca, la prima figlia avuta con Fantini, ora ha dato il benvenuto ad Azzurra. Nonostante sia stremata, la sua grande felicità la porta già a pensare al quarto figlio. Prima aveva detto che si sarebbe fermata, evidentemente l’entusiasmo per la cicogna tris le ha fatto cambiare idea.

VIDEO

Nello scatto pubblicato Beatrice tiene stretta a sé la figlioletta appena nata. “Sono pronta per il quarto Marco. Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così? Anche perché già dopo qualche mese ci si dimentica di quanto fossero piccoli”, scrive

Marco Fantini è innamorato pazzo delle sue bambine e pure di Alessandro. Non ha mai nascosto, però, di volere anche un maschietto tutto suo. Non è da escludere che la coppia, ora indaffaratissima, in futuro, dopo le nozze, non decida di provarci di nuovo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2020.