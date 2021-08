Beatrice Valli annuncia su Instagram: ''Abbiamo tutti il Covid''

‘’Abbiamo tutti il Covid’’. Così Beatrice Valli ha annunciato su Instagram la fine delle sue vacanze estive. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 26 anni, ha spiegato che l'intera famiglia è stata contagiata dal coronavirus. Oltre a lei sono positivi il compagno Marco Fantini, 29, e i figli Azzurra, Bianca e Alessandro.

"Abbiamo tutti il Covid - ha spiegato l'influencer in un video condiviso tra le Instagram Stories -Anche i bimbi, ma quello che sta peggio è Marco, infatti è separato da noi ed ha cominciato una cura". Beatrice e Marco, legati da cinque anni dopo il primo incontro avvenuto proprio a Uomini e Donne, si sono sottoposti al tampone di rito prima di partire per impegni professionali. "Non stavamo benissimo da qualche giorno - ha spiegato la Valli - ma non avevamo febbre né sintomi, avevamo deciso di stare in casa. Poi, prima di tornare a Milano, dovevo fare un tampone, una prassi prima di partire per qualsiasi viaggio, e siamo risultati tutti positivi. Le vacanze le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma staremo qui finché non passa".

La Valli non ha chiarito se lei e il compagno fossero vaccinati.

Scritto da: La Redazione il 12/8/2021.