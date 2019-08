La Puglia è ormai da anni meta delle celebrità più famose del pianeta. Matrimoni e vacanze super vip sono la normalità nel tacco dello Stivale. E quest’estate hanno trascorso molti giorni di relax sull’Adriatico anche i Beckham al completo. David e Victoria con i loro quattro figli, Brooklyn, 20 anni, Romeo, 16, Cruz, 14, e Harper, 8, si sono divertiti tantissimo tra sport acquatici e grandi abbuffate di cibo locale.

La fashion designer 45enne e l’ex calciatore 44enne sono arrivati nel Bel Paese all’inizio di agosto con uno yacht extra lusso e si sono fermati per moltissimi giorni, prima di ripartire alla volta della Costa Azzurra, dove sono in questi giorni ospiti di Elton John e del marito David.

Durante la vacanza David e la figlia Harper sono apparsi in grandissima sintonia. Tutti quanti sono sembrati molto felici dopo le voci circolate nei mesi scorsi sul fatto che la fidanzata di Brooklyn non fosse vista di buon occhio dai suoi genitori. A quanto pare però il primogenito della coppia sarebbe tornato da poco single dopo la fine della relazione con Hana Cross.

I sei si sono divertiti anche a praticare dello yoga mattutino con un’insegnante privata nel giardino della bellissima villa in cui hanno alloggiato. A giudicare dai sorrisi sulle loro labbra molto probabilmente non passerà troppo tempo prima che i Beckham decidano di tornare a godersi qualche giorno di relax in “Apulia”, come chiamano gli inglesi la bellissima regione del sud Italia.

Scritto da: la Redazione il 26/8/2019.