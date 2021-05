Belen confessa: 'Ho preso 8 chili in 7 mesi, ne prenderò almeno altri...'

Belen incinta si confida con i fan. Tutti le fanno la stessa domanda: sono curiosi di sapere il suo peso in gravidanza. La Rodriguez alla fine confessa: “Ho preso 8 chili in 7 mesi”. Bella, sensuale pure con le forme più morbide da mamma, la 36enne non ha paura di mettersi a nudo con i suoi ammiratori.

L’argentina nelle sue IG Stories sta promuovendo alcune creme solari che prevengono le macchie sul viso. Quando sta per terminare, data l’insistenza delle domande dei follower, alla fine, senza alcun probelam, rivela: “E non me lo chiedete più, 8 chili ho perso…”.

Belen, rendendosi conto del lapsus, subito di corregge. “Questo è il mio inconscio che parla. Non ‘perso’, preso. Me lo chiedete tutto il tempo e io da ragazza sincera che sono vi rispondo: ho preso 8 chili in 7 mesi”.

Poi aggiunge: “Quindi vorrà dire che ne prenderò almeno altri 3...”. La showgirl sorride raggiante e ammette: “Poi vorrà dire che farò una bella dieta. …E farò tanta plin plin”. Non è preoccupata, affatto. In splendida forma, orgogliosa del suo pancione, aspetta Luna Marì, frutto dell’amore con Antonino Spinalbese, l’uomo che è riuscito a regalarle nuovamente la felicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2021.