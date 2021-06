Belen si è allenata per tutta la gravidanza: che disciplina ha fatto e perché

Belen Rodriguez si è allenata per tutta la sua seconda gravidanza. Manca pochissimo al parto. La showgirl 36enne, incinta di 34 settimane, ha scelto di non fermarsi un istante, anche col pancione. Sul social, nelle sue IG Stories, rivela ai fan che disciplina sportiva ha fatto e perché.

“Per tutta la gravidanza mi sono allenata sia in studio che via Face Time con i miei maestri di pilates”, racconta l’argentina. Ha scelto un’attività che regala molti benefici, anche e soprattutto durante una dolce attesa, perché basandosi su allungamento muscolare e tecnica di respirazione, regala controllo sulla postura, che nei nove mesi di gestazione subisce notevoli modificazioni.

Gli esercizi che attivano i muscoli addominali, stabilizzano la colonna vertebrale. Il pilates aiuta a prevenire i dolori alla schiena e le problematiche articolari, consentendo un miglior recupero fisico dopo il parto e infonde benessere, azzerando, o quasi, le ansie.

Belen sa bene tutto questo. “Devo dire che, a differenza della scorsa gravidanza, ho tenuto i muscoli attivi, cosa che mi aiuterà nel post parto. Quindi grazie ai miei mentori!”, sottolinea ancora la Rodriguez.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2021.