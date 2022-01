Belen ammette le corna: 'Penso di averle, non si salva nessuno’

Belen Rodriguez scherza sulle “corna”, ma tra una risata e l’altra fa sapere di pensare non solo di averle avute in passato, ma di averle anche adesso. In alcune Stories pubblicate dalla sua amica Patrizia Griffini, la showgirl spiega che ai tradimenti non sfugge nessuno, neanche una donna bella, ricca e famosa come lei.

“Anche Belen ha scelto le mie corna”, afferma la 56enne ex concorrente del ‘Grande Fratello’ mentre inquadra con un filtro particolare l’argentina più famosa d’Italia durante una cena al ristorante con lei. Belen replica: “Le corna sono solo tue? Perché io penso di averle”. A questo punto la Griffini rimane un po’ interdetta: “Le hai avute, le avevi avute…”. Come dire: sono una cosa del passato. Il riferimento magari è a Stefano De Martino: ai tempi della loro crisi matrimoniale infatti si era parlato proprio di un presunto tradimento da parte del bel napoletano.

Qualcun altro ha invece pensato ad Antonino Spinalbese, il padre della secondogenita della Rodriguez, Luna Marì, nata solo la scorsa estate. Di lui sono scomparse le tracce da mesi nella vita di Belen. La crisi sembra più che acclarata. Ad ogni modo il noto volto tv 37enne è sicura che anche in futuro sarà difficile evitare i tradimenti. Anche se lo dice sempre ridendo: “Le riavrò sicuramente… dalle corna non si salva nessuno”.

Scritto da: la Redazione il 3/1/2022.