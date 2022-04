Belen finalmente annuncia di essere tornata con Stefano De Martino! Ma aggiunge: 'Presto ci rilasceremo’

Belen non si sottrae alle domande degli hater a Le Iene. Con molta ironia finalmente annuncia di essere tornata per la seconda volta con Stefano De Martino, padre del suo primogenito, Santiago, che il prossimo 9 aprile compirà 9 anni (è madre anche di Luna Marì, nata il 12 luglio 2021 dalla relazione con Antonino Spinalbese, ndr). La showgirl 32enne però, aggiunge: “Presto ci rilasceremo”.

VIDEO

Una follower le domanda: “Belen, io un po’ ti capisco… De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora. Me lo fai assaggiare?”. L’argentina risponde, tra l’imbarazzato e il divertito: “Allora, ce la potresti fare perché tra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.

L’argentina non dà nulla di scontato. Con il conduttore 32enne, conosciuto ad Amici nel 2012 e con cui si è sposata il 20 settembre 2013, potrebbe accadere di tutto: la Rodriguez parrebbe lasciar intendere di essere già preparata al peggio. I due, che si erano separati due anni dopo le nozze, nel 2015, hanno vissuto un appassionato primo ritorno di fiamma nel 2019. Il secondo crack è arrivato a maggio 2020. Adesso, però, sono tornati a fare coppia.

Belen sulla storia con Stefano ci scherza su. Indomabile, è sarcastica anche sulla sua mitica farfalla, quella che scandalosamente mostrata a Sanremo 2012, grazie allo spacco inguinale dell’abito che indossava al festival.

Un altro telespettatore le scrive: “Se hai bisogno di far volare la tua farfalla ci penso io…”. Lei ribatte: “La mia farfalla si è allargata come un aquilone dopo due gravidanze, adesso sto pensando a farmi l’addominoplastica perché l’abbiamo persa, come il gabbiano che ha perduto la compagna, io ho perso la farfalla…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2022.