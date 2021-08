Belen e Antonino, cena super romantica con ostriche e champagne per il primo anniversario: foto

Belen e Antonino celebrano il loro primo anniversario, cena super romantica per la coppia con ostriche e champagne, le foto condivise sul social raccontano una notte speciale e indimenticabile per la 36enne e il 26enne.

Per i primi 365 giorni trascorsi insieme all’argentina Spinalbese organizza una sorpresa speciale e lascia senza parole la showgirl. Tutto è curato nei minimi dettagli. L’anniversario ad Albarella, in Piemonte, dove i due stanno trascorrendo l’estate, è favoloso.

La cena sotto le stelle è da mille e una notte: la tavola apparecchiata in un giardino incantato è a base di pesce crudo e ostriche, la tavola, apparecchiata ha i tovaglioli con i nomi dei due commensali ricamati sopra. C’è anche un lettone a baldacchino, per permettere a Belen e Antonino Spinalbese di concludere la giornata tra coccole e intimità, osservando la luna e sognando insieme.

La Rodriguez indossa un abitino nero semplice che sottolinea il fisico già tornato perfetto dopo la gravidanza e la nascita della secondogenita Luna Marì lo scorso 12 luglio. La scollatura mette in evidenza il decoltè prosperoso.

Antonino indossa una camicia bianca, non è la stessa di un anno fa, quella dove la showgirl stampò con il rossetto rosso un bacio, mostrata dall’ex hair stylist per festeggiare il primo anno con lei. Lui la conserva ancora come fosse una reliquia preziosa.

“Ti amo così tanto”, scrive Belen nelle sue storie su Instagram. Ha il cuore che scoppia di felicità: l’uomo che le ha donato nuovamente il sorriso e una figlia la fa sentire protetta e le dà ogni giorno attenzioni e amore. E’ una donna appagata e felice: il primo anniversario, il 4 agosto 2021, ha un sapore unico e indimenticabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/8/2021.