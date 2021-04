Belen pazza di Antonino: 'Farei qualsiasi cosa per te, mi hai insegnato ad amare ancora'

Belen è pazza di Antonino Spinalbese. La showgirl 36enne dedica ancora una volta parole importanti al fidanzato, l’uomo con cui ha deciso di avere un altro figlio, una bambina che nascerà a luglio e si chiamerà Luna Marì. La Rodriguez, in vacanza con il 26enne alle Maldive, nonostante trascorra con lui ogni istante, decide di esternare quel che prova in un lungo post e condividerlo con i suoi milioni di follower. “Farei qualsiasi cosa per te, mi hai insegnato ad amare ancora”, scrive.

Belen Rodriguez pubblica uno scatto in bianco e nero di Antonino e lo accompagna con una dedica appassionata. “Ti desideravo così, lunatico, forte e fragile al contempo, ti preferisco fluttuante, disperso nella tua indecifrabile atmosfera dove scarseggia la gravità, perché tu vai oltre, puoi volare in alto mantenendo i piedi fermi sulla terra”, sottolinea.

“Tu capovolgi la banalità rincorrendo senza tregua i preconcetti e i pregiudizi per poi abbatterli con fervore, regalando in cambio soluzioni sensate per unire l’essere umano e mai dividerlo. Ed io mi soffermo a guardati tra le braccia di Morfeo e lì chiedo di fermare gli orologi per un po’: non voglio perdermi un secondo di te”, aggiunge l’argentina.

Spiega subito dopo cosa la spinga a provare emozioni così forti: “Perché amo con tutta me stessa i tuoi movimenti nel mondo, aggraziati, educati, eleganti, sognanti: tu seduci la vita, tu emani sensualità e protezione. Sprigioni spiragli di speranza ogni volta che sposti i tuoi occhi nella direzione corretta, senza sprecare tempo, centri sempre il punto sensato, non risparmiandoti mai. Prendo spunto da te e mi concedo, perché tu meriti i miei migliori momenti”.

Belen desidera dare il meglio di sé al suo compagno di vita: “Vorrei risparmiarti i miei dolori, le mie ansie, vorrei vederti felice a prescindere, e credimi, farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa possa ricambiare la consapevolezza che mi hai donato”.

Poi conclude: “Tu sei la mia poesia, da subito lo sei stato. Tu mi hai fatto del bene. Mi hai insegnato ad amare ancora. Mi hai concesso le forze per crederci ancora. Hai abbracciato tutta me stessa e te ne sei preso cura, e questo non lo scorderò mai”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2021.