Belen e Antonino: secondo 'Chi' è 'finita nel peggiore dei modi'

Belen si riavvicina pian piano all’ex marito Stefano, così almeno raccontano gli ultimi rumor, avvalorati dalla paparazzata pubblicata da Chi che immortala la showgirl 37enne e il conduttore 32enne insieme a tarda ora a Milano. Con Antonino Spinalbese, da cui l’argentina lo scorso 12 luglio ha avuto Luna Marì, sarebbe “finita nel peggiore dei modi”. Lo spiffera il settimanale diretto da Alfonso Signorini nell’articolo che accompagna le foto ‘incriminate’ della Rodriguez con De Martino.

Belen ormai vedrebbe l’ex hair stylist, che ieri, 1 febbraio, ha compiuto 27 anni, solo per affidargli la figlioletta: rapporti formali e nulla più. La storia è archiviata per sempre. “La stessa Belen che prima di Natale smentiva la crisi con Antonino, dicendo a noi di ‘Chi’ che non si erano mai lasciati, in cuor suo mentiva. La storia, invece, era finita da un pezzo: infatti il giorno di Natale a festeggiare in casa Rodriguez c’era proprio De Martino”, scrive il giornale.

VIDEO

La Rodriguez, ufficialmente single, ha rivisto Stefano De Martino più volte, anche alla festa della sua migliore amica Patrizia Griffini, che ha compiuto 57 anni. Al party al Caveau delle Tradizioni a Milano nessuna traccia di Antonino invece. “C’erano tutti, ma proprio tutti: tranne Spinalbese. Segno che i rapporti tra i due si sono incrinati: finiti, al momento, nel peggiore dei modi”, si legge sul rotocalco rosa.

Nessuno dei diretti interessati al momento commenta. Antonino sul social si fa vedere insieme a Luna Marì: è con la bimba di quasi 7 mesi che ha spento le candeline. Per il primo compleanno da papà ha ricevuto il regalo più bello, lei. Nonostante la rottura con Belen faccia ancora male, probabilmente, e molto rumore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2022.