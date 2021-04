Belen con Antonino vacanza extra lusso alle Maldive: la suite da 900 euro la offre il resort??

Belen con il fidanzato Antonino si regala una vacanza extra lusso alle Maldive. Incinta di 6 mesi, nonostante la pandemia, vola dall’altra parte del mondo con Spinalbese e porta l’ex hair stylist 26enne, che presto renderà padre di una bambina, Luna Marì, in uno dei suoi luoghi del cuore, dove era già stata con i suoi ex: Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Andrea Iannone. La 36enne sceglie l’isola di Maagau nell’atollo di Dhaalu, 150 chilometri a Sud della Capitale Malé, raggiungibile in 40 minuti tramite idrovolante. La magnifica Pool Suite Beach Villa da 900 euro a notte dove alloggia la offre il resort…?

Il Dpcm 2 marzo 2021, che disciplina gli spostamenti da e per l’estero fino al 30 aprile 2021, non consente spostamenti per turismo verso i Paesi dell’elenco E, tra i quali le Maldive. Per i rientri continua a essere prevista la quarantena fiduciaria di 14 giorni. La Rodriguez, però, è volata via lo stesso e, quando tornerà in Italia, dovrà rinunciare a eventuali impegni tv o di set. Forse è andata per lavoro: chissà. Ha scelto, però, uno dei resort più belli e lussuosi dell’arcipelago.

Saranno giorni all’insegna del relax arricchiti dal comfort innegabile. Il resort in questione lo scorso anno si è aggiudicato due premi prestigiosissimi, quello come migliore Luxury Ocean View Resort e, in questo caso la sua Spa, quello per i Best Beauty Product.

La showgirl argentina 36enne nella sua villa con piscina, dove la privacy è sacrosanta, ha 90 metri quadrati di camera a disposizione con vista diretta sul mare.

Belen può comodamente consumare i pasti insieme alla sua dolce metà senza mai andare al ristorante e ha persino una porzione di spiaggia privata tutta per sé. Sarà una vacanza indimenticabile.

