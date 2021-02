Belen, Antonino è meglio di Stefano: 'E' un uomo gentile, non mi ha mai detto stron*a'

Belen, incinta di cinque mesi, nella lunga intervista concessa a Chi parla del suo amore per Antonino Spinalbese, a cui è legata da poco più di otto mesi e con cui ha fortemente desiderato avere il secondo figlio, seguendo ancora una volta il suo istinto. Il 26enne è meglio di Stefano De Martino, l’argentina lo fa intendere chiaramente tra le righe. “E’ un uomo gentile - dice - Non mi ha mai detto stron*a".

“Mi sono sempre piaciuti gli ‘stron*i'. Ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità”, sottolinea la Rodriguez. E aggiunge: “Tatuato l’ho avuto, ma gentile… E’ bello avere un uomo misterioso, ma è importante che sia gentile perché è una dote che ti accompagna per tutta la vita”.

VIDEO

Spinalbese l’ha conquistata proprio per la sua diversità rispetto ai suoi amori passati, Stefano su tutti: “E’ completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato: per quanto fisicamente mi piaccia da impazzire, è una persona pacata, serena, costruttiva, è un uomo che sa come trattare una donna, non mi ha mai detto ‘stron*a’ neanche una volta”.

La showgirl 36enne chiarisce anche su alcuni post pubblicati che a molti sono sembrate frecciatine contro De Martino, come “La vendetta è un piatto da servire freddo” o “Io ho le pal*e”: "Voglio chiarire, io sono piena di pepe e sono sempre stata così, ma non mi permetterei mai di fare battutine, non lo farei per rispetto ad Antonino, non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore - sarei una falsa a dire che non resti un po’ di amaro in bocca - quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno”.

Sulla differenza d’età con il suo attuale compagno spiega: “Mi sono posta il problema fino a quando non mi ha detto: ‘Ti prego, se deciderai di non vedermi più, promettimi che non lo farai per la mia età’. E lì c’è stato il ‘click’, ho capito che mi aveva decifrata e che non stava fingendo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2021.