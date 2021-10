Belen e Antonino Spinalbese: tutto quello che sappiamo sulla presunta rottura

Belen e Antonino Spinalbese si sono lasciati? Tutto quello che sappiamo sulla presunta rottura tra la showgirl 36enne e l’hair stylist 26enne, che il 12 luglio scorso sono diventati genitori di Luna Marì, è solo frutto di rumor, alimentati dall’ultimo post dell’argentina che ha scatenato il caos. I due non si vedono insieme ormai da giorni, si parla di crisi nera, i gossip si susseguono e non arriva alcuna smentita da parte degli interessati. Qualcuno legge questo atteggiamento già come una conferma, eppure potrebbe anche esserci dell’altro…

E’ più di un mese che di Belen e Antonino, romanticamente insieme, non c’è più traccia. Le foto condivise sono da ‘single’. La Rodriguez posa con la bimba o con il primogenito Santiago, 8 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Si fa vedere durante gli shooting, ma nulla più. Spinalbese si comporta esattamente nello stesso modo: pubblica scatti o storie dalla palestra o con la figlioletta da casa della sua mamma, la nonna si prende cura di lei.

Persone vicine alla coppia confermerebbero il momento difficile e liti avvenute tra le mura domestiche che avrebbero portato alla separazione. I maligni invece pensano a un operazione di ‘marketing’: spesso le celebrità usano la loro vita privata, calcando la mano su certe situazioni in momenti in cui la visibilità serve ed è più utile, come in concomitanza di uscita di film, libri, dischi, oppure semplici collezioni di abbigliamento. Quest’ultimo potrebbe essere il caso di Belen che ha da poco lanciato sul mercato, insieme alla sorella Cecilia e il fratello Jeremias, il nuovo brand Hinnominate.

Per parlare davvero di addio è necessario attendere i successivi sviluppi della situazione. E’ chiaro che qualcosa deve essere accaduto: in circostanze normali Belen e Antonino Spinalbese avrebbero pubblicato qualcosa per zittire immediatamente le voci assordanti sulla rottura. L’argentina stavolta aveva detto che il suo legame sarebbe stato ‘per sempre’. Dopo poco più di un anno ora parrebbe tutto mutato, ma mai dire mai: non è ancora detta l’ultima parola… Antonino sul social nelle ultime ore pubblica uno scatto in cui si vede la figlia tenuta in braccio, sembrerebbe, proprio dalla showgirl. A corredo cita dei versi di Blanco: "Anche se prendessi un ergastolo/Sto con te/Finché non mi seppelliscono/Sto con te/Voglio viver sempre il brivido/Di star con te". Li avrà dedicati alla Rodriguez o a Luna Marì? La bella 36enne condivide lo stesso scatto nelle sue storie, ma senza ancora fare totale chiarezza sulla situazione sentimentale che sta vivendo...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/10/2021.